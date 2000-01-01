14.05 06:42 MIGnews.com

Пассажиропоток между Украиной и Израилем вырос на 28%

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В преддверии визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, министр транспорта Исраэль Кац озвучил данные по авиаперевозкам пассажиров между двумя государствами.Воздушные маршруты, соединяющие наши страны, набирают популярность. Согласно данным израильских компетентных ведомств, Украина входит в десятку лидирующих по пассажиропотоку направлений среди всех, которые связывают аэропорт Бен-Гурион с миром".Как заявил министр, в сфере авиасообщения наблюдается четкая тенденция к росту. На сегодняшний день зарегистрировано увеличение пассажиропотока между Израилем и Украиной более чем на 28%. Если в прошлом году (только за первые четыре месяца) в аэропорту Бен-Гурион этот показатель составил чуть более 170 тысяч, то за аналогичный период текущего года это число достигло около 219 тысяч пассажиров.В апреле 2017 года на украино-израильских авианаправлениях зарегистрирован рост числа пассажиров более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле нынешнего года число пассажиров составило почти 67 тысяч. Для сравнения, в апреле прошлого года это число немногим превысило 53 тысячи человек.Давая оценку динамике роста пассажиропотока, министр Исраэль Кац заявил: "Приведенная статистика в первую очередь подчеркивает, что связь между Израилем и Украиной укрепляется".В то же время, министр связывает эту тенденцию с плодами реформы "Открытое небо" - одной из наиболее значимых революций в сфере потребительских цен в Израиле за последние несколько лет."Программа "Открытое небо" приводит к значительному увеличению потока пассажиров в израильских аэропортах. Интерес к авиалиниям на украино-израильском направлении продолжает повышаться. Принимая во внимание нарастающий потенциал, недавно Управления гражданской авиации Израиля и Украины договорились об увеличении максимально разрешенного числа рейсов по маршруту Тель-Авив - Киев с 24 до 31 полёта в неделю от каждой стороны. На остальных направлениях, таких как Одесса, Львов, Харьков, Днепропетровск, Винница - максимальное число рейсов было увеличено до 14 в каждом направлении".