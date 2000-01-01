14.04 06:06 MIGnews.com

Кому достается прибыль от "Цены для новосела"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Программа «Цена для новосела», являющаяся детищем министра финансов Кахлона, ставит своей целью предоставить покупателям первой квартиры возможность приобрести ее со скидкой в несколько сот тысяч шекелей путем субсидирования государством стоимости земельных участков. Критики программы утверждают, среди прочего, что получающие скидку размером в 80% от стоимости участков подрядчики оставляют большую ее часть у себя, при этом предлагая покупателям квартиры более низкого качества. С целью подтверждения или опровержения подобных заявлений, экономисты проанализировали отчетность публичных строительных компаний, возводящих, среди прочего, проекты в рамках «Цены для новосела».В рамках проверки была проанализирована финансовая отчетность строительных компаний Эзорим, Африка мегурим и Ашдар за 2017 год. Особое внимание в анализе было уделено валовой прибыли — разнице между выручкой от продажи квартир и расходами на строительство. Так как проекты «Цена для новосела» находятся в процессе строительства, то рассматривалась ожидаемая валовая прибыль после их реализации по сравнению с валовой прибылью от продажи квартир в «обычных» проектах.Более низкий уровень валовой прибыли в льготных проектах может указать на то, что государственные субсидии и часть прибыли подрядчика все же доходят до покупателей. Более высокая валовая прибыль должна указать на оседание субсидий в карманах подрядчиков, отсутствие разницы в валовой прибыли между проектами «Цена для новосела» и «обычными» проектами говорит о том, что строительство льготных проектов не влияет на прибыль подрядчика, а субсидии снижают цены на квартиру для покупателей.Учитывая данные всех проектов, возводимых строительными компаниями, экономисты пришли к выводу, что валовая прибыль «обычных» проектов составляет порядка 19%, а валовая прибыль в проектах «Цена для новосела» примерно на 5% меньше и составляет около 14%. Другими словами, при продаже квартиры стоимостью 1,5 миллиона шекелей в рамках льготного проекта валовая прибыль подрядчика уменьшается примерно на 75 тысяч шекелей.Неудивительно, что крупные строительные компании предпочитают, по мере возможности, избегать участия в тендерах «Цены для новосела» и строить проекты на имеющихся в их распоряжении участках земли. С другой стороны, у многих компаний нет выбора — данные о продажах 9 крупных строительных компаний указывают на сокращение количества проданных квартир на 15% в 2017 году, а две компании, увеличившие продажи, приняли участие в тендерах «Цены для новосела». К тому же, участие в программе Кахлона несет в себе определенные преимущества, так как ввиду более низкой цены все квартиры распродаются до начала строительства и подрядчик может сэкономить на расходах на рекламу и маркетинг, а также на стоимости финансирования проекта (строительство проекта практически полностью финансируется из выплат покупателей).