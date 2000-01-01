Программа «Цена для новосела», являющаяся детищем министра финансов Кахлона, ставит своей целью предоставить покупателям первой квартиры возможность приобрести ее со скидкой в несколько сот тысяч шекелей путем субсидирования государством стоимости земельных участков. Критики программы утверждают, среди прочего, что получающие скидку размером в 80% от стоимости участков подрядчики оставляют большую ее часть у себя, при этом предлагая покупателям квартиры более низкого качества. С целью подтверждения или опровержения подобных заявлений, экономисты проанализировали отчетность публичных строительных компаний, возводящих, среди прочего, проекты в рамках «Цены для новосела».
В рамках проверки была проанализирована финансовая отчетность строительных компаний Эзорим, Африка мегурим и Ашдар за 2017 год. Особое внимание в анализе было уделено валовой прибыли — разнице между выручкой от продажи квартир и расходами на строительство. Так как проекты «Цена для новосела» находятся в процессе строительства, то рассматривалась ожидаемая валовая прибыль после их реализации по сравнению с валовой прибылью от продажи квартир в «обычных» проектах.
Более низкий уровень валовой прибыли в льготных проектах может указать на то, что государственные субсидии и часть прибыли подрядчика все же доходят до покупателей. Более высокая валовая прибыль должна указать на оседание субсидий в карманах подрядчиков, отсутствие разницы в валовой прибыли между проектами «Цена для новосела» и «обычными» проектами говорит о том, что строительство льготных проектов не влияет на прибыль подрядчика, а субсидии снижают цены на квартиру для покупателей.
Учитывая данные всех проектов, возводимых строительными компаниями, экономисты пришли к выводу, что валовая прибыль «обычных» проектов составляет порядка 19%, а валовая прибыль в проектах «Цена для новосела» примерно на 5% меньше и составляет около 14%. Другими словами, при продаже квартиры стоимостью 1,5 миллиона шекелей в рамках льготного проекта валовая прибыль подрядчика уменьшается примерно на 75 тысяч шекелей.
Неудивительно, что крупные строительные компании предпочитают, по мере возможности, избегать участия в тендерах «Цены для новосела» и строить проекты на имеющихся в их распоряжении участках земли. С другой стороны, у многих компаний нет выбора — данные о продажах 9 крупных строительных компаний указывают на сокращение количества проданных квартир на 15% в 2017 году, а две компании, увеличившие продажи, приняли участие в тендерах «Цены для новосела». К тому же, участие в программе Кахлона несет в себе определенные преимущества, так как ввиду более низкой цены все квартиры распродаются до начала строительства и подрядчик может сэкономить на расходах на рекламу и маркетинг, а также на стоимости финансирования проекта (строительство проекта практически полностью финансируется из выплат покупателей).