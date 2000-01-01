14.03 19:11 MIGnews.com

Коэн: максимум 10 сотрудникам можно работать в одном офисе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Рабочие места, где выполняют обязанности до 10 сотрудников, могут продолжать функционировать в обычном режиме.Об этом сообщил министр экономики Эли Коэн 12-му каналу 14 марта.По его словам, импорт и местное производство продуктов питания также продолжаются в штатном режиме. Израиль не будет вводить запретов в сфере продовольствия. Коэн отметил, что эти меры призваны свести к минимуму воздействие на экономику."Мы хотим, чтобы большие компании сократили количество сотрудников. Люди должны работать из дома, если есть возможность. Также будет сокращено количество людей, допускаемых на автобусы. Мы хотим, чтобы израильтяне держались в двух метрах друг от друга", – отметил он.