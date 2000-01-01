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Израильские фермеры успокоили граждан | Фото:14.03 17:56   MIGnews.com

Израильские фермеры успокоили граждан

Генеральный директор Ассоциации фермером Израиля Авшалом Вилан успокоил израильтян по поводу продовольствия в стране на фоне распространения коронавируса и ужесточения ограничений.

Он призвал граждан перестать беспокоиться по этому поводу, передает The Times of Israel.

По его словам, поставки продовольствия будут продолжаться в штатном режиме, супермаркеты будут открыты независимо от каких-либо новых ограничений.

"Израильское сельское хозяйство знает, как производить свежие продукты: овощи, фрукты, мясо, яйца и молочку. Также нет недостатка в рисе, сахаре и мясе, импортируемом из-за рубежа", – подчеркнул он.

Что примечательно, с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу и генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов, заверив, что супермаркеты останутся открытыми, даже несмотря на какие-либо жесткие ограничения.


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