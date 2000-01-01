14.03 16:55 MIGnews.com
Минздрав: без паники, не надо штурмовать магазины
Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов повторил заявление премьер-министра
Биньямина Нетаниягу о том, что у граждан нет повода паниковать из-за коронавируса.
Об этом сообщает Walla
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"Магазины останутся открытыми. Нет смысла их штурмовать", – сказал он.
По словам гендиректора Минздрава, правительство готовится к любым сценариям, но они не повлияют на работу супермаркетов.
"Я прошу общественность действовать ответственно и прислушиваться к руководящим указаниям компетентных органов", – добавил он.
Симан Тов заверил, что в Израиле – большие запасы продуктов, импорт продовольствия продолжается.
"Кроме того, доступ к продуктам питания и сетям фермерских хозяйств останется свободным", – отметил он.
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