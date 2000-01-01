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Минздрав: не надо штурмовать магазины | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля14.03 16:55   MIGnews.com

Минздрав: без паники, не надо штурмовать магазины

Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов повторил заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что у граждан нет повода паниковать из-за коронавируса.

Об этом сообщает Walla.

"Магазины останутся открытыми. Нет смысла их штурмовать", – сказал он.

По словам гендиректора Минздрава, правительство готовится к любым сценариям, но они не повлияют на работу супермаркетов.

"Я прошу общественность действовать ответственно и прислушиваться к руководящим указаниям компетентных органов", – добавил он.

Симан Тов заверил, что в Израиле – большие запасы продуктов, импорт продовольствия продолжается.

"Кроме того, доступ к продуктам питания и сетям фермерских хозяйств останется свободным", – отметил он.


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