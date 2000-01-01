СМИ: Вашингтон введет пошлины на китайскую продукцию
Президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к введению пошлин на ряд товаров из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным Politico, такие меры ограничения служат ответными действиями Вашингтона на приписываемые Пекину случаи кражи интеллектуальной собственности. Как сообщил источник американской газеты, Трамп об этом решении предупредил членов своего кабинета и советником еще на прошлой неделе и поручил подготовить все необходимые документы в течении нескольких дней. Позднее торговый представитель Соединенных Штатов Америки Роберт Лайтхайзер предложил ввести пошлины на импортируемые товары из КНР на сумму в 30 млрд. долларов, однако Трампу эта сумма показалась незначительной, и он призвал ее увеличить.
Детали этого вопроса еще находятся на стадии обсуждения, но, по словам чиновников из администрации, США могут ввести пошлины на более 100 китайских продуктов, начиная с электроники и телекоммуникационного оборудования, заканчивая мебелью и игрушками.