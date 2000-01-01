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14.03 17:46   MIGnews.com

Израиль: сколько платят работникам "второго сорта"

«Овдей каблан» в общественном секторе

Отчет министерства финансов, касающийся положения «овдей каблан» (работников, нанятых через фирмы-посредники) подтверждает тот факт, что в стране низкая безработица и работы хватает. Но, одновременно с этим, он указывает и на чрезвычайно низкие зарплаты, которые не могут обеспечить работникам достойное существование.

Средняя зарплата брутто «овдей каблан» в тех учреждениях, которые отчитывается перед министерством финансов, составила в 2016 году 6.707 шекелей в общественном секторе и 5.929 шекелей в государственных учреждениях. Разница в почти 700 шекелей объясняется, видимо, объемом ставок и יразницей в должностях. Вместе с этим, речь идет всего о менее чем 10.000 работников, данные о которых поступили в министерство финансов.

Из отчета, представленного министерством финансов следует, что 53% «овдей каблан» в общественном секторе зарабатывают менее 6.000 шекелей в месяц, а 87% зарабатывают менее средней заработной платы в стране. При этом с годами ситуация практически не меняется: в 2015 году 90% работников зарабатывали менее средней зарплаты в стране, в 2014 году — 85%.

Лидером по найму «овдей каблан» среди организаций, отчитывающихся перед министерством финансов, является израильская почта с почти 1.100 работниками. Это на 8% меньше, чем в 2015 году, к тому же зарплата этих работников выросла за год с 5.400 шекелей до 6.500 шекелей. На втором месте по количеству работников, нанятых через фирмы-посредники, Управление древностей Израиля, которая наняла почти 1.000 человек для проведения раскопок. Платят подсобной рабочей силе археологов немного, в среднем 4.800 шекелей. На третьем месте находится Авиационная промышленность, где число «овдей каблан» выросло на 35% до 680 человек. Вместе с этим выросли и зарплаты, до почти 7.700 шекелей.

Среди госучреждений наиболее крупным клиентом компаний-посредников является Израильский научно- исследовательский институт сельского хозяйства «Махон Вулкани», в котором работают 173 «овдей каблан» в качестве сельскохозяйственных рабочих.

Данные, поступающие в Минфин, из учреждений госсектора не включают в себя работников, занятых на уборке. В отчете отмечается тот факт, что подавляющее большинство «овдей каблан» заняты на должностях, не требующих высокой квалификации, и не заменяют квалифицированных работников.
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