14.03 13:43 MIGnews.com

Первый кроссовер MG в Израиле

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Концерн "Любинский", один из ведущих импортеров машин в Израиле, был основан в 1936 году и представляет компании Пежо, Ситроен, DS и MG. Впервые в Израиле концерн начинает предварительную продажу кроссовера марки MG – ZS. Автомобиль будет представлен одновременно в нескольких странах, включая Англию и Израиль.Модель олицетворяет значительное повышение класса автомобиля в сегменте B-SUV в Израиле и знаменует новый этап бренда на мировом рынке. Автомобиль ориентирован на самый развивающийся израильский автомобильный сегмент компактных комфортабельных машин, и благодаря просторному внутреннему пространству, оригинальному расширенному пакету комплектации и выгодной цене обещает составить мощную конкуренцию подобным машинам на авторынке Израиля.Новый MG-ZS поражает элегантным дизайном – дизайнерское оформление капота с крупным логотипом MG и LED-подсветкой, высокая посадка машины, большие окна и четко очерченный задний бампер создают неповторимый силуэт.Просторный салон MG-ZS продолжает линию наружного дизайна, делая акцент на высоком качестве отделки, вплоть до мельчайших деталей. Мягкая и приятная на ощупь обивка уровня комплектации NET сделана из высококачественной ткани, а сиденья уровня NET-UP обиты кожзаменителем. Дизайнерский руль с кожаным покрытием оснащен системой контроля мультимедии и позволяет чувствовать себя исключительно комфортно даже в длительных поездках, обеспечивая особую свободу движения в сравнении с другими автомобилями данной категории, благодаря ширине оси колес в 258.5 сантиметров.Для удобства пассажиров салон машины оборудован многочисленными вспомогательными багажными отсеками, а также розетками (USB и 12 вольт). Впечатляет и основной багажный отсек объемом 448 литров и 1,375 литров дополнительно при разложенных задних сидениях. В центре приборной доски расположен тач-экран мультимедийной системы с интерфейсом MirrorLink и приложением для смартфонов Apple CarPlay, обеспечивающем высокое качество звука.MG-ZS оснащена также панорамной крышей и внутренней электрической кулисой для затенения. Автомобили будут предлагаться в 5 стильных цветах.MG-ZS будет поставляться с современным бензиновым двигателем нового поколения, с 3-мя цилиндрами и объемом 1.0 литр с усилением турбо. Параметры мощности автомобиля – 111 лошадиных сил при 5,200 оборотах в минуту с крутящим моментом в 16.3 кг/метр уже на 1,800 оборотах в минуту. Двигатель соединен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач AISIN, что позволяет достигать скорости в 100 км/час за 12.3 секунды. Максимальная скорость кроссовера 180 км/час, а расход бензина на пресеченной местности 15.9 км/литр.MG-ZS поставляется с двумя уровнями комплектации и уже на начальном уровне NET автомобиль оснащен: электроусилением руля трех степеней мощности (Urban, Normal, Dynamic), внешними электрическими зеркалами с обогревом от запотевания, сенсорами реверсной парковки, фарами дневного света (DRL) с лампами LED, оригинальной мультимедийной системой с тач-экраном 8 дюймов и четырьмя динамиками, Bluetooth, автоматическими сенсорами освещения, рулем с кожаным покрытием, автоматической системой освещения Follow Me Home, литыми профилями крыши, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и другими аксессуарами.Уровень комплектации NET-UP добавит ко всему вышеперечисленному аудиосистему с шестью динамиками, камеру заднего вида с подстройкой в соответствии с углом поворота руля, Круиз-контроль, открывающуюся панорамную крышу с электрической кулисой, сиденья с обивкой из кожзаменителя и легкосплавные литые диски двух оттенков.Параметры безопасности в обоих уровнях комплектации включают 6 подушек, автоматическую блокировку дверей при скорости более 15 км/час, разблокировка дверей в случае аварии, систему крепления детского кресла ISOFIX, вспомогательную систему при подъеме в гору, мониторинг давления в шинах и систему безопасности "Мобилай" местной установки.