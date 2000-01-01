Эли Коэн: решение ООН не стоит исписанной бумаги

Решение Совета по правам человека ООН о публикации "черного списка" 112 компаний, работающих в Иудее, Самарии и на Голанских высотах, не стоит исписанной бумаги.
Такое заявление сделал министр экономики Израиля Эли Коэн, передает "Аруц Шева".
"Это решение не стоит той бумаги, на которой оно написано. Это беззубое решение не имеет смысла. Совет по правам человека ООН – пропалестинская политическая организация, в которую входят представители стран, признающих права только своих людей и трудящихся. Это – просто абсурд и ничего больше", – подчеркнул он.
По словам Коэна, Израиль продолжит развивать промышленные зоны в Иудее и Самарии, действуя на благо поселений, безопасности и в соответствии с экономическими интересами государства.
"В этих промышленных зонах существует большой спрос на рабочую силу. В течение 71 года мы рассматриваем эти бойкоты как непреходящую моду, и это стало для нас стимулом и залогом успеха. Пока они занимаются попрошайничеством в разных странах, мы строим экономику и развиваем ее. Наше послание в том, что мы находимся там и продолжим строить", – добавил он.