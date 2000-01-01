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Нужно ли с займа платить налоги 14.02 09:34   MIGnews.com

Нужно ли с займа платить налоги

Согласно Налоговому кодексу, микрозаймы, полученные в частном порядке, считаются такими, что приносят доход субъекту и подлежат налогообложению.

Налоговая ставка и порядок налогообложения

При получении экономической выгоды с получения микрозайма налоговая ставка определяется как 35 % от дохода, с оформлением НДФЛ.

В случае неуплаты налога субъект будет привлечен к судебному разбирательству по данному делу, и невыполнение финансовых обязательств перед государством повлечет за собой штраф в сумме 5 % от суммы неуплаченного налога. Штраф начисляется за каждый месяц со дня предоставления налоговой декларации.

Сумма назначенного штрафа не может быть меньше 1 тысячи рублей и не может составлять более чем 30 % от общей суммы налога.

Существует ли налог для получателей беспроцентных займов?

Получение беспроцентного займа считается экономической выгодой субъекта, поэтому подлежит налогообложению. Некоторые спорные моменты налогообложения могут быть обжалованы в судебном порядке. Незнание положений налогового законодательства не освобождает от финансовой ответственности.

«Центрофинанс»: прозрачное микрокредитование

«Центрофинанс» работает по принципу полной прозрачности и финансовой открытости. Все дискуссионные вопросы оговариваются в предварительном порядке – кредитование клиентов происходит в режиме реального времени, с обязательным присутствием заемщиков в офисе компании.

Тут можно получить всю информацию относительно нюансов налогообложения, процентной ставки, погашения кредита и многих других вопросов. Консультанты компании предоставят заемщику всю интересующую его информацию относительно получения микрокредита и дальнейшего погашения задолженности.

Таким образом, оформление микрозайма – это один из вариантов получения экономической выгоды налогоплательщика. Согласно нормативным постановлениям Налогового кодекса Российской Федерации, любая экономическая выгода подлежит налогообложению, поэтому уплата налога по микрозайму является обязательной.
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