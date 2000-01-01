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flickr 14.02 09:38   MIGnews.com

Glencore выкупил долю израильского олигарха

Горнодобывающий гигант Glencore выкупил долю своего израильского партнера в крупных шахтах в Конго. Компания заплатит компании Дэна Гертлера Fleurette Group около £ 767 миллионов за ее доли в двух проектах.

Это 31 % акций в Mutanda, крупнейшей в мире кобальтовой шахты, и 10,3 % акций в холдинге Katanga Mining, который владеет близлежащими шахтами по добыче меди и кобальта.

Glencore в настоящее время владеет всеми шахтами Mutanda и 86,3% Katanga.

Руководство Fleurette Group сообщило, что его "порадовало" происходящее, добавив, что во время его участия в Mutanda, показатели занятости и производства возросли втрое.
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