Glencore выкупил долю израильского олигарха

Горнодобывающий гигант Glencore выкупил долю своего израильского партнера в крупных шахтах в Конго. Компания заплатит компании Дэна Гертлера Fleurette Group около £ 767 миллионов за ее доли в двух проектах.
Это 31 % акций в Mutanda, крупнейшей в мире кобальтовой шахты, и 10,3 % акций в холдинге Katanga Mining, который владеет близлежащими шахтами по добыче меди и кобальта.
Glencore в настоящее время владеет всеми шахтами Mutanda и 86,3% Katanga.
Руководство Fleurette Group сообщило, что его "порадовало" происходящее, добавив, что во время его участия в Mutanda, показатели занятости и производства возросли втрое.