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14.02 13:26   MIGnews.com

Европа переоценила негативное влияние Brexit на Британию

Европейская комиссия повысила прогноз экономического роста Великобритании в 2017 году, молчаливо признав, что была слишком пессимистично настроена по поводу последствий голосования о выходе Великобритании из Европейского Союза, состоявшегося в июне прошлого года.

ЕС повысил прогноз роста ВВП Великобритании в этом году до 1,5%, по сравнению с более ранней оценкой в 1% в ноябре, как сообщает Bloomberg. Прогноз на 2018 год остается без изменений на уровне 1,2%.

Британская экономика "сохраняет инерцию" начиная с референдума в июне прошлого года, как сообщает ЕС, и влияние "теперь будет ощутимо".

Прогноз был сделан после того, как Международный валютный фонд (МВФ) и Банк Англии недавно повысили свои прогнозы роста в 2017 году.

Тем не менее, ЕС указал, что он считает, что было неправильным говорить только о сроках экономического воздействия Brexit, а не последствиях. ЕС прогнозирует замедление роста потребительских расходов во второй половине этого года, когда инфляция будет расти и снизится количество инвестиций в бизнес.

По всей зоне евро ЕС прогнозирует рост ВВП на 1,6% в 2017 году и 1,8% в 2018. Впервые в почти за 10 лет, ЕС ожидает, что все страны евро усилят рост экономики между 2016 и 2018 годах.
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