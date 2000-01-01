Инфляция в Египте побила рекорды за последние 10 лет
Чистая инфляция в Египте резко возросла до самого высокого уровня более чем за десятилетие, достигнув 30,86 % в январе, как последствие валютного кризиса и одобренных МВФ мер жесткой экономии для экономики, переживающей болезненные реформы.
Цены резко возросли, поскольку Египет отказался от своей привязки валюты к доллару США 3 ноября.
Фунт вырос примерно вдвое по стоимости и городской инфляции потребительских цен, а инфляция достигла 28,1 % в январе в годовом исчислении по сравнению с 13,6 % в октябре.
Январский уровень инфляции в 30,86 % наиболее затронул такие сегменты потребительской корзины, как продукты питания и топливо, по сравнению с 25.86 % в декабре. Отметим, что это самый высокий показатель с января по крайней мере, 2005 года, согласно данным сайта центрального банка.