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Инфляция в Египте побила рекорды за последние 10 лет | Фото: Thinkstock14.02 11:17   MIGnews.com

Инфляция в Египте побила рекорды за последние 10 лет

Чистая инфляция в Египте резко возросла до самого высокого уровня более чем за десятилетие, достигнув 30,86 % в январе, как последствие валютного кризиса и одобренных МВФ мер жесткой экономии для экономики, переживающей болезненные реформы.

Цены резко возросли, поскольку Египет отказался от своей привязки валюты к доллару США 3 ноября.

Фунт вырос примерно вдвое по стоимости и городской инфляции потребительских цен, а инфляция достигла 28,1 % в январе в годовом исчислении по сравнению с 13,6 % в октябре.

Январский уровень инфляции в 30,86 % наиболее затронул такие сегменты потребительской корзины, как продукты питания и топливо, по сравнению с 25.86 % в декабре. Отметим, что это самый высокий показатель с января по крайней мере, 2005 года, согласно данным сайта центрального банка.
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