14.01 13:35 MIGnews.com

Совокупный мировой долг достиг рекордной отметки

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По данным Института международных финансов, общий мировой долг в течение первых трех кварталов 2019 года вырос примерно на 9 триллионов долларов, в результате чего общая долговая нагрузка в мире достигла 253 триллионов долларов, или 322% от ВВП - рекордно высокого уровня.В США и подавляющем большинстве стран мира в 2019 году отношение долга к ВВП росло самыми быстрыми темпами с 2016 года.В связи с замедлением глобального роста экономики с момента финансового кризиса 2008–2009 гг., наблюдается снижение отдачи от растущей задолженности.Ведущие мировые рынки, такие как США, Евросоюз и Япония, увеличили уровень государственного долга в прошлом году, в то время как на развивающихся рынках, таких как Китай, Индия и Латинская Америка, наблюдается наиболее резкий рост нефинансовых корпоративных долгов.По оценкам аналитиков, благодаря низким процентным ставкам и слабой политике центрального банка совокупный глобальный долг в первом квартале 2020 года превысит 257 триллионов долларов.