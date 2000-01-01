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Совокупный мировой долг достиг рекордной отметки 14.01 13:35   MIGnews.com

Совокупный мировой долг достиг рекордной отметки

По данным Института международных финансов, общий мировой долг в течение первых трех кварталов 2019 года вырос примерно на 9 триллионов долларов, в результате чего общая долговая нагрузка в мире достигла 253 триллионов долларов, или 322% от ВВП - рекордно высокого уровня.

В США и подавляющем большинстве стран мира в 2019 году отношение долга к ВВП росло самыми быстрыми темпами с 2016 года.

В связи с замедлением глобального роста экономики с момента финансового кризиса 2008–2009 гг., наблюдается снижение отдачи от растущей задолженности.

Ведущие мировые рынки, такие как США, Евросоюз и Япония, увеличили уровень государственного долга в прошлом году, в то время как на развивающихся рынках, таких как Китай, Индия и Латинская Америка, наблюдается наиболее резкий рост нефинансовых корпоративных долгов.

По оценкам аналитиков, благодаря низким процентным ставкам и слабой политике центрального банка совокупный глобальный долг в первом квартале 2020 года превысит 257 триллионов долларов.


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