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Министр Кац просит Кахлона снизить налог на техпаспорт | Фото: rOOmUSh/Flickr14.01 06:17   MIGnews.com

Министр Кац просит Кахлона снизить налог на техпаспорт

Министр транспорта Исраэль Кац обратился к министру финансов с просьбой снизить госпошлину на обновление техпаспорта автомобиля.

"Последний год стал рекордным по сумме прямых и косвенных налогов, поступивших в госказну от автомобильной сферы. Я обратился к министру финансов с просьбой ощутимо снизить госпошлину на обновление техпаспорта автомобиля, сумма которой значительно выше аналогичного налога, который взимается в других странах мира. Справедливость должна восторжествовать", - пишет министр в своем аккаунте в Facebook
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