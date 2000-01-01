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flickr 14.01 14:44   MIGnews.com

На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 млн

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа собрала пожертвований на рекордную сумму более $90 млн, Sky News.

По данным телеканала, в 2009 году было собрано около $55 млн, а в 2013 году – $43 млн.

Sky News отмечает, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочитает сохранять анонимность.

При этом корпорация Boeing пожертвовала почти $1 млн , а Chevron – около $500 тыс. В свою очередь на инаугурацию будет выделено почти $5 млн общественных средств. Также государственные средства будут направлены на обеспечение безопасности инаугурации, включая привлечение для охраны более 5 тыс. военнослужащих и 7,5 тыс. резервистов Национальной гвардии. Церемония инаугурации нового президента США должна пройти 20 января 2017 года.
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