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США готовят неприятный `сюрприз` воюющей Турции | Фото:13.10 18:20   MIGnews.com

США готовят неприятный "сюрприз" воюющей Турции

Президент США Дональд Трамп обсуждает вместе с Конгрессом вопрос о введении санкций против Турции из-за военной операции в Сирии.

Об этом глава Белого дома рассказал в воскресенье, 13 октября, в Twitter.

"Работаю с Линдси Грэмом и другими членами Конгресса, включая демократов, о введении мощных санкций против Турции. Казначейство готово к работе, можно искать дополнительное законодательство", - рассказал Трамп.

По его словам, в американском правительстве есть большой консенсус по этому вопросу. "Турция попросила, чтобы мы этого не делали. Продолжение следует", – резюмировал американский лидер.



Отметим, что 9 октября Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Главной задачей турецких войск является зачистка региона от курдов, которые ранее были союзниками США в борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Практически все мировое сообщество призывало Анкару одуматься и не идти на кровопролитие, в ходе которого гибнут мирные жители. США тем временем вывели свои войска из зоны боевых действий. чтобы не вмешиваться.



Однако Трамп предупреждал Эрдогана, что "уничтожит экономику Турции", если военные пойдут на недопустивые действия.

В свою очередь, 12 октября разгорелись ожесточенные бои за сирийский город Рас-эль-Айн на востоке от реки Евфрат. В СМИ утверждалось, будто турки взяли под контроль населенный пункт, однако курды эту информацию отрицали.

Также сирийские СМИ объявили, что "демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в ответ, в результате чего 75 турецких солдат погибли, еще 19 – пострадали, и семь танков были уничтожены.




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