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Торговый профицит Китая с США бьет все рекорды 13.10 19:56   MIGnews.com

Торговый профицит Китая с США бьет все рекорды



Профицит торговли Китая с США в сентябре вырос до рекордно высокого уровня на фоне обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Экспорт Китая в США вырос до $ 46,7 млрд, в то время как импорт упал до $12,6 млрд, по данным Таможенной администрации Китая.

“Споры в торговле между Китаем и США вызвали проблемы и подорвали развитие нашей внешней торговли",-сказал в пятницу журналистам представитель таможни ли Куйвэнь.

Профицит торговли с США в сентябре составил $34,13 млрд, превысив предыдущий рекордный показатель $31,05 млрд, зафиксированный в августе.

"Общая картина заключается в том, что китайский экспорт до сих пор держался хорошо перед лицом эскалации торговой напряженности и охлаждения глобального роста”,-сказал Джулиан Эванс-Притчард, китайский экономист Capital Economics.


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