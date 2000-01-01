13.10 19:56 MIGnews.com

Торговый профицит Китая с США бьет все рекорды

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Профицит торговли Китая с США в сентябре вырос до рекордно высокого уровня на фоне обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.Экспорт Китая в США вырос до $ 46,7 млрд, в то время как импорт упал до $12,6 млрд, по данным Таможенной администрации Китая.“Споры в торговле между Китаем и США вызвали проблемы и подорвали развитие нашей внешней торговли",-сказал в пятницу журналистам представитель таможни ли Куйвэнь.Профицит торговли с США в сентябре составил $34,13 млрд, превысив предыдущий рекордный показатель $31,05 млрд, зафиксированный в августе."Общая картина заключается в том, что китайский экспорт до сих пор держался хорошо перед лицом эскалации торговой напряженности и охлаждения глобального роста”,-сказал Джулиан Эванс-Притчард, китайский экономист Capital Economics.