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Италия может выйти из еврозоны 13.10 18:10   MIGnews.com

Италия может выйти из еврозоны

Маурицио Мартина, секретарь левоцентристской Демократической партии, прокомментировал бюджетные планы Италии. По его словам, новый бюджет может повысить дефицит до 2,4% ВВП к 2019 году. 

Господин Мартина сказал: “Это правительство хочет вывести нас из еврозоны, все ведет к этому”. 

Бюджет вызвал негативную реакцию Брюсселя, поскольку он нарушает целевые показатели по сокращению дефицита, согласованные предыдущим правительством. 

Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен вчера призвал Италию представить проект бюджета, который соответствовал бы ее предыдущим обязательствам, предупредив о рисках для Италии и других стран еврозоны. 

Господин Катайнен сказал, что никто не заинтересован в финансовой нестабильности Италии и других странах еврозоны, "Ситуация очень хрупкая”. 

Однако итальянская коалиция евроскептиков отказывается уступать в данном вопросе. Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил в четверг: "Мы не сделаем ни шагу назад. Мы будем инвестировать в рабочие места и экономический рост.” 

Его вызывающие комментарии появились после того, как Европейская комиссия на прошлой неделе отправила письмо итальянскому правительству, заявив, что его бюджетные планы являются "источником серьезного беспокойства”. 

Окончательный проект бюджета должен быть представлен в Брюсселе 15 октября.


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