14.09 04:20 MIGnews.com
Nokia выделит Казахстану $500 млн на 5G
Nokia планирует заняться внедрением технологий 5G на территории Казахстана. На реализацию своего плана компания потратит 500 миллионов долларов.
Согласно данным, о планах Nokia стало известно на пленарном заседании Мажилиса. Об этом рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов, пишет Kazinform
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"Среди проектов на стадии проработки назову внедрение высокоскоростной сети 5G. Предполагается, что инвестор будет со стороны Финляндии – компания Nokia", – сообщил Даленов.
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