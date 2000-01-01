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Nokia выделит Казахстану $500 млн на 5G 14.09 04:20   MIGnews.com

Nokia выделит Казахстану $500 млн на 5G

Nokia планирует заняться внедрением технологий 5G на территории Казахстана. На реализацию своего плана компания потратит 500 миллионов долларов.

Согласно данным, о планах Nokia стало известно на пленарном заседании Мажилиса. Об этом рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов, пишет Kazinform.

"Среди проектов на стадии проработки назову внедрение высокоскоростной сети 5G. Предполагается, что инвестор будет со стороны Финляндии – компания Nokia", – сообщил Даленов.


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