Средняя зарплата в Израиле увеличилась

Среднемесячная зарплата в Израиле в июне 2019 года составила 11 175 шекелей, что на 2,9% больше, чем годом ранее.
По данным Центрального бюро статистики, наибольший рост составил 8% в секторе информации и связи.
Всего было зафиксировано два периода роста: в январе-марте на 3,4% и в апреле-июне на 2,2%. Средняя зарплата в секторе недвижимости за последнее время поднялась на 6,9%.
Тем временем, в государственных, оборонных, социальных и экстерриториальных организациях заработная плата снизилась на 7,3% в годовом исчислении в апреле-июне.
В свою очередь, количество рабочих мест не изменилось после годового роста на 0,6% в январе-марте. Это объясняет тенденцию к увеличению зарплаты, а также может свидетельствовать о замедлении экономического роста.