13.09 13:10 MIGnews.com

Средняя зарплата в Израиле увеличилась

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Среднемесячная зарплата в Израиле в июне 2019 года составила 11 175 шекелей, что на 2,9% больше, чем годом ранее.По данным Центрального бюро статистики, наибольший рост составил 8% в секторе информации и связи.Всего было зафиксировано два периода роста: в январе-марте на 3,4% и в апреле-июне на 2,2%. Средняя зарплата в секторе недвижимости за последнее время поднялась на 6,9%.Тем временем, в государственных, оборонных, социальных и экстерриториальных организациях заработная плата снизилась на 7,3% в годовом исчислении в апреле-июне.В свою очередь, количество рабочих мест не изменилось после годового роста на 0,6% в январе-марте. Это объясняет тенденцию к увеличению зарплаты, а также может свидетельствовать о замедлении экономического роста.