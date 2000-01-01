13.09 12:28 MIGnews.com

Высокая стоимость жизни: израильтяне живут не по средствам

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У половины взрослых граждан Израиля хорошие кредитные рейтинги исключительно на бумаге.Об этом сообщает издание CTech со ссылкой на рейтинг приложения Captain Credit, использующего базу данных кредитных карт Банка Израиля на основе выборки из 50 тысяч человек.Банковский счет израильтянина – в постоянном "минусе". Негативный остаток на среднем счету составляет 25 тысяч шекелей. Многие вынуждены брать кредит, чтобы "перекрыть" минус до следующей зарплаты.Большинство кредиток, выпущенных в стране, являются платежными или дебетовыми картами, на которых списание средств происходит один раз в месяц. Получение денег в долг у банка стало более распространенным явлением за последнее десятилетие.Тем не менее, многие финансовые организации преуменьшили точные данные, утверждая, что внутренний кредит Израиля по отношению к ВВП все еще остается довольно низким по сравнению со многими странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).База данных, которой могут воспользоваться лишь определенные органы, содержит финансовую информацию о 5 миллионах израильтян и их займах, которые в настоящее время составляют более 150 миллиардов шекелей.По данным Dun&Bradstreet, половина населения Израиля не имеет достаточного уровня финансовой грамотности, ведь у многих банковский счет постоянно заблокирован. Это значит, что часть клиентов в попытке выбраться из долговой ямы берет новый кредит. Соответственно, около 5% израильтян приходится одновременно гасить сразу пять кредитов.Мало того, у 7,5% опрошенных есть по меньшей мере пять кредиток, лимиты которых перекрывают друг друга.