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Тель-Авив повышает налоги для квартир, сдаваемых на Airbnb | Фото: AFP13.07 16:15   MIGnews.com

Тель-Авив повышает налоги для квартир, сдаваемых на Airbnb

Помимо повышения налоговых обязательств, муниципалитет также планирует ввести ограничения по количеству дней в год, на которое квартира может быть сдана в аренду через сервис Airbnb.

Отмечается, что жителей Тель-Авива уже сейчас оповещают о том, что в случае сдачи квартиры в краткосрочную аренду через сервис Airbnb, или ему подобные, налоговые ставки для них возрастут в 2,5 раза.
А это значит, что вместо 52,20 шекеля за кв.м в год, владельцы будут обязаны платить по 124, 01 шекеля за кв.м.

Ожидается, что нововведение вступит в действие после согласования его на уровне Министерства внутренних дел и Министерства финансов. Скорее всего, это произойдет ещё до 18-го августа.


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