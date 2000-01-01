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Израиль будет производить метанольное топливо с Нигерией | Фото:13.06 14:32   MIGnews.com

Израиль будет производить метанольное топливо с Нигерией

Нигерия и Израиль подпишут двустороннее соглашение в области технологий производства метанольного топлива.

Об этом заявил нигерийский министр науки и технологий Огбонна Ону.

По его словам, Нигерия полна решимости исследовать и развивать технологию химического топлива на основе метанола, поскольку она является ключом к диверсификации экономики страны.

Министр охарактеризовал метанол как "чудесное химическое вещество" и отметил, что его применение окажет положительное влияние на энергетику и обрабатывающую промышленность, а также улучшит экологическую обстановку в мире.


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