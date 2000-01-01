Израиль будет производить метанольное топливо с Нигерией
Нигерия и Израиль подпишут двустороннее соглашение в области технологий производства метанольного топлива.
Об этом заявил нигерийский министр науки и технологий Огбонна Ону.
По его словам, Нигерия полна решимости исследовать и развивать технологию химического топлива на основе метанола, поскольку она является ключом к диверсификации экономики страны.
Министр охарактеризовал метанол как "чудесное химическое вещество" и отметил, что его применение окажет положительное влияние на энергетику и обрабатывающую промышленность, а также улучшит экологическую обстановку в мире.