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Минфин предлагает сократить бюджет в борьбе с дефицитом | Фото:13.06 20:51   MIGnews.com

Минфин предлагает сократить бюджет в борьбе с дефицитом

Министерство финансов во главе с Моше Кахлоном в четверг предложило сократить бюджет,чтобы противостоять растущему дефициту, сообщает The Times of Israel.

Запрашиваемое сокращение в размере 3,25 млрд. шекелей (900 млн. долл. США) является дополнением к ранее объявленному сокращению бюджетов на оборону и образование на 1,15 млрд. шекелей.

Ожидается, что сокращение будет принято, когда оно будет представлено на обсуждение в кабинете министров в воскресенье. Наряду с сокращениями, чтобы получить доход, министерство предлагает повысить налоги на гибридные автомобили, новый налог на промышленное топливо, которое, как ожидается, принесет 450 миллионов шекелей, и перечислить 150 миллионов шекелей из из кассы государственного управления лотерей ("Мифаль а-Пайс").


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