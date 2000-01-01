Fiverr выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Израильская интерактивная платформа для фрилансеров сегодня выходит со своим первичным предложением на Нью-Йоркскую фондовую биржу, планируя привлечь 110 миллионов долларов.
Об этом в четверг, 13 июня, информирует портал Globes.
По данным издания, израильская онлайн-платформа выходит на Уолл-Стрит с рыночной стоимостью, оцененной в 650 миллионов долларов.
В прошлом были сообщения о том, что компания выйдет на биржу со стоимостью в 800 миллионов долларов, хотя официального подтверждения Fiverr по этому поводу не было.
Компания объявила, что ее первичное публичное предложение ценных бумаг проводится по 21 доллару за акцию.
Fiverr запланировала выпустить 5,3 млн акций и привлечь 110 млн долларов.
Ожидается, что при успешном первичном размещении может быть реализован опцион на дополнительный выпуск 750 тысяч акций.
Fiverr была основана в 2014 году генеральным директором Миха Кауфманом и Шаем Винингером (который ушел со своего поста, чтобы заняться цифровым страховым стартапом Lemonade).
Fiverr разработал онлайн-платформу, на которой фрилансеры предлагают услуги более чем в 200 категориях концертной деятельности, включая графический дизайн, маркетинг и коммуникации, написание, перевод, копирайтинг и разработку программного обеспечения.
Ни одна категория не приносит Fiverr более 15% дохода. Сначала все услуги через Fiverr предлагались за 5 долларов. Позже, фрилансеры получили возможность предлагать услуги по более высоким ценам. Fiverr получает комиссию за каждую сделку как от поставщика услуг, так и от их покупателей.