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Голландский гигант объединился с израильским стартапом | Фото:14.06 13:41   MIGnews.com

Голландский гигант объединился с израильским стартапом

Венчурное подразделение ABN AMRO Bank стало стратегическим партнером израильского стартапа ThetaRay, который специализируется в области искусственного интеллекта и крупных баз данных.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщает The Times of Israel.

Как известно, израильский стартап разрабатывает программное обеспечение, имитирующее интуитивное принятие решений человеком, для обнаружения хакерских действий, предотвращения схем отмывания денег и выявления мошенничества и плохих кредитов.

Голландские инвестиции появились после того, как ABN использовала решения израильского стартапа, чтобы опередить угрозы, включая обнаружение отмывания денег, торговли людьми и финансирования терроризма.

Фирмы не раскрывают сумму сделки или долю участия в стартапе. Это первая инвестиция голландского фонда в израильскую компанию.

Размер венчурного фонда ABN AMRO Digital Impact Fund составляет 50 миллионов евро, предназначенных для инвестиций в финансовые технологии.

В рамках соглашения ABN AMRO Bank будет способствовать развитию связей между ThetaRay и другими клиентами и инвесторами, говорится в пояснительном письме.

Средства пойдут на расширение деятельности стартапа и помощь в выходе на новые рынки и найме новых работников.


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