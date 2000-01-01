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В Берлине замораживают цены на арендную плату 14.06 01:22   MIGnews.com

В Берлине замораживают цены на арендную плату

Олаф Шольц, министр финансов Германии и вице-канцлер в коалиционном правительстве Ангелы Меркель, поддержала неоднозначные предложения о пятилетнем замораживании арендной платы на жилье, чтобы решить проблему растущей стоимости жизни в Берлине.

Арендная плата быстро увеличилась, поскольку быстро развивающаяся экономика Германии привлекла людей со всей Европы. Типичная квартира с одной спальней стоит 990 евро в месяц. В то же время в Лондоне цена на съем таких же апартаментов составляет 1750 евро месяц, согласно данным Европейской комиссии.

“Если мы не хотим оказаться в Лондоне, где даже адвокаты и врачи вынуждены жить с соседями по квартире, потому что они не могут позволить себе собственную квартиру, мы должны что-то с этим сделать”, – сказала Шольц газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Но данная мера по замораживанию арендной платы оказалась противоречивой. Например, Ассоциация арендодателей апартаментов Haus & Grund посоветовала арендодателям увеличить плату до 18 июня по максимуму – на 15%.


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