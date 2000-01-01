13.06 11:03 MIGnews.com

Ключевые моменты при покупке полиса "Зеленая карта"

Каждый автолюбитель, хотя бы однажды пересекавший границу другого государства на авто, сталкивался с необходимостью оформления страховки с названием «Зеленая карта». Также это – обязательный вид страхования для автомобилей на иностранных номерах, въезжающих в Украину. Без такого полиса ни выехать из страны, ни въехать в Украину на машине не получится.

Принцип действия «Зеленой карты» схож с работой обычного украинского ОСАГО. Страховка защищает интересы водителя, попавшего в ДТП на территории другого государства, и гарантирует получение страховых выплат при соблюдении оговоренных договором условий.

Что нужно знать при покупке «Зеленой карты»?



«Зеленая карта» в Украине оформляется на водителя, пересекающего границу. Важно детально проверить правильность написания всех данных, иначе, при наличии ошибок, придется покупать новую страховку тут же, на границе.

Срок действия полиса не может быть меньше, чем период пребывания водителя в стране, иначе придется оплачивать штраф. Если же длительность пребывания за границей увеличилась – необходимо купить новую страховку в любой СК. Оформить «Зеленую карту» можно онлайн и заказать доставку полиса в любую страну.

В правом нижнем углу документа должен быть размещен номер полиса. Убедитесь, что договор – подлинный. Номер страховки вносится в международную систему автоматически при оформлении бумаг.

Важно понимать, что стоимость «Зеленой карты» устанавливается МТСБУ единой для всех СК. Конечно, страховщики могут предложить клиентам собственную скидку, но надо принимать во внимание, что она не будет настолько большой, чтобы существенно изменить цифры в прайсе. Остерегайтесь дешевых предложений – скорее всего, такие полисы окажутся подделкой.

Оформлять «Зеленую карту» в дороге – всегда риск и трата времени. Гораздо удобнее купить страховку заранее, воспользовавшись онлайн-сервисом.



Что еще стоит знать автотуристу?

Суммы страховых выплат за границей Украины достаточно высокие. Так, в Польше лимит выплат при причинении вреда жизни и здоровью составляет 5 миллионов евро, а при причинении вреда имуществу – 1 миллион евро. Самые низкие лимиты в Азербайджане – “всего” 4479 евро для одного потерпевшего.

Отправляясь за пределы Украины на собственном авто, будьте предельно внимательны. Даже при наличии страховки решить вопрос получения выплат при ДТП за границей сложнее, чем в родной стране.

Источник информации

https://oh.ua/

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