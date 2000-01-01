13.06 14:52 MIGnews.com

Саудам назло: в Катар везут 4000 молочных коров

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В рамках противостояния блокаде со стороны арабских соседей своего государства, катарский бизнесмен Мутаз аль-Хайят принял решение импортировать в эмират 4 тысячи молочных коров Голштинской породы, средний вес которой которых составляет почти 600 кг. Закупить скот он собирается в Австралии и США, сообщает Bloomberg.Данный план издание уже назвало "крупнейшей воздушной перевозкой крупного рогатого скота в истории". В условиях транспортной и воздушной блокады, объявленной Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, Катару придется прибегнуть к воздушному и морскому коридору через Иран, Турцию и порты Омана.Мутаз Аль-Хайят – директор строительной компании Power International Holding, которая построила крупнейший торговый центр Катара.По его подсчетам для реализации данной задумки понадобится совершить 60 рейсов. Ввезенных буренок он собирается поставить на свое огромное молочное предприятие, расположенное в 50 км от Дохи, которое должно запустить работу в июне либо июле. Производимого молока должно будет хватить на нужды трети страны."В своей повседневной жизни никто не замечает кризиса. Правительство прилагает все усилия, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо эффекта для обычных граждан", - цитирует Bloomberg аль-Хайята.Стоит отметить, что ранее все практически все товары ввозились в Катар через Саудовскую Аравию. Сейчас же Доха рассматривает возможность обработки грузов в оманских портах Сохар и Салала., Турция и Иран уже поставили Катару несколько сотен тонн молочных продуктов, фруктов и овощей.