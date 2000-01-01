13.05 13:04 MIGnews.com

Maersk Line и MSC меняют курс

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По данным Reuters, две крупнейшие морские судоходные компании в мире Maersk Line и транспортная компания Средиземноморья MSC после решения США о восстановлении санкций против Ирана заявили о своем намерении пересмотреть деятельность, связанную с Ираном.Компания MSC со штаб-квартирой в Швейцарии заявила в своем заявлении в пятницу, что компания следит за сроком, установленным правительством США для санкций против Ирана. Некоторые источники заявили, что компания MSC уже перестала принимать заказы на некоторые поставки, которые могут быть предметом в американо-иранской программе санкций против Ирана.Между тем Минфин США объявил, что Вашингтон намерен восстановить вторичные санкции за сотрудничество с Тегераном до 5 ноября.Датская компания Маерск также объявила в своем заявлении, что прекратила принимать заказы на поставки, перечисленные в отделе казначейства Америки