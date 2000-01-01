13.04 19:06 MIGnews.com

Гигантский тендер в Модиине

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Программа «Цена для новосела» занимает центральное место в программе министра финансов по решение жилищной проблемы. Как известно, программа ставит своей целью предоставление возможности купить квартиру со скидкой тем, у кого нет своей крыши над головой. Речь идет о скидке в сотни тысяч шекелей, которые фактически ложатся на плечи государства и налогоплательщиков.Экономисты Международного валютного фонда, опубликовавшие отчет о развитии израильской экономики, полагают, что стоимость программы составляет до 2,5 миллиардов шекелей в год и что до 2019 года государству придется выделить почти 7 миллиардов шекелей на финансирование программы. Впрочем, такие оценки не смущают министерство финансов, которое на днях объявило об успешном проведении тендера «Цена для новосела» в Модиин -Макабей-Реут.В рамках тендера планируется строительство 3.607 единиц жилья в новом микрорайоне «Морешет». 70% новых квартир планируется продать со скидкой израильтянам, записавшимся на участие в программе и не имеющим крыши над головой, остальные 30% будут проданы по рыночной цене. Согласно условиям тендера, 20% квартир, предлагаемых со скидкой, предназначены для участников программы жителей Модиин.Согласно анализу, проведенному министерством финансов и Земельным управление по итогам тендера, цена квартиры площадью 85 кв. м. с балконом, стоянкой и складским помещением, будет стоить порядка 950 тысяч шекелей, в то время, как рыночная цена подобной квартиры в городе составляет в среднем 1,35 миллиона шекелей. Другими словами, речь идет о скидке почти в 400 тысяч шекелей — 30% от рыночной цены. Квартира площадью 120 кв.м. будет стоить в рамках тендера почти 1,3 миллиона шекелей что почти на 550 тысяч шекелей ниже рыночной цены (1,85 миллиона шекелей).Речь идет об одном из первых тендеров, в условиях которого оговорена продажа части квартир по рыночной цене. До этого в подавляющем большинстве тендеров предполагалось строительство исключительно квартир со скидкой для покупателей, отвечающих критериям программы «Цена для новосела». Только в некоторых тендерах, проводимых на периферии, часть квартир предлагалась к продаже по рыночной цене, что превратить тендеры в экономически выгодные для подрядчика.Микрорайон «Морешет» является третьим, застраивающимся в рамках рамочных соглашений между государством и муниципалитетом города Модиин на протяжении последних трех лет. В рамках договора муниципалитет обязался обеспечить поддержку в продвижении строительства 12 тысяч новых единиц жилья в городе.