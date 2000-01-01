13.04 17:03 MIGnews.com

Банк Израиля призывает к обмену купюр

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Банк Израиля призывает израильтян, в кошельке которых все еще можно найти купюры старого образца, пойти в банк и обменять их на новые. В последнем квартале 2017 года войдут в оборот купюры нового образца номиналом 20 и 100 шекелей с портретами Рахели Блувштейн и Леи Гольдберг. К этому времени в Банке Израиля планируют закончить обмен старых купюр на новые.В сентябре 2014 года вошла в оборот 50-шекелевая купюра зеленого цвета с портретом поэта Шауля Черниховского, которая пришла на смене старой купюре фиолетового цвета. По данным банка Израиля, на сегодняшний день заменено 90% старых банкнот, параллельно с этим произведена замена 60% банкнот достоинством 200 шекелей, новый образец которых был введен в обращение в декабре 2015 года. Все купюры старого образца находятся сегодня исключительно на руках у населения: речь идет о 23 миллиардах шекелей: 7 миллионов купюр достоинством 50 шекелей и 114 миллионов купюр достоинством 200 шекелей.Одной из причин столь медленного обмена купюр является явное нежелание населения хранить деньги в банке на фоне нулевой учетной ставки. В последние годы «шекелевая гора» в Израиле стремительно растет, уже в конце 2015 года на руках у израильтян находился почти 61 миллиард шекелей наличными. Еще 177 миллиардов шекелей, что на 63% больше, чем годом раньше, находились в конце 2015 года в банках на текущих счетах.Следует отметить тот факт, что количество наиболее крупных купюр, находящихся в обороте, постоянно растет, в то же время количество двадцаток в обороте остается наиболее низким. Еще в 2012 году, согласно отчету Банка Израиля, двухсотшекелевые купюры были самыми распространенными - 43% от общего оборота. На втором месте были купюры номиналом в 100 шекелей - 36%, купюры достоинством в 50 шекелей - 13% и всего 8% оборота пришлось на 20-шекелевые купюры. Еще обращает на себя внимание чрезвычайно низкий процент поддельных денег, не превышающий двух тысячных от всех купюр, находящихся в обороте. Это примерно в два раза меньше среднего показателя в Евросоюзе.Банк Израиля подчеркивает, что обмен старых купюр на новые не стоит денег и может быть произведен в любом отделении коммерческого банка или на почте. Вместе с этим, возможно именно из-за любви израильтян к хранению наличных дома, и чтобы не вызвать панику, Центральный Банк не ускоряет события и не указывает дату окончания обмена.