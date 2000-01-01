13.04 09:59 MIGnews.com

Индия намерена приобрести 8 000 израильских ракет

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Индия и Израиль собираются заключить две новые сделки в сфере обороны до визита премьер-министра Нарендры Моди в Израиль, который посетит израильское государство в июле этого года.Согласно соглашениям Индия приобретет для своей армии противотанковые ракеты Spike и ракеты ПВО "Барак-8" для военно-морского флота Индии. Об этом Bloomberg сообщили анонимные источники, поскольку информация является конфиденциальной.Нарендры Моди станет первым премьер-министром Индии, который прибудет с официальным визитом в Израиль. Это свидетельствует о растущих связях Дели с Еврейским Государством. Помимо этого Индия является крупнейшим покупателем израильской военной техники.Ожидается, что новые сделки будут заключены в ближайшие два месяца, и как сообщается, составят $1,5 млрд. Через два года после подписания контрактов Индия получит поставку 8 000 израильских ракет. Это является частью плана Моди по модернизации армии к 2025 году, на который власти должны выделить $250 миллиардов.