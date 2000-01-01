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Израиль влетит в `копеечку` из-за закрытия детсадов | Фото:13.03 20:33   MIGnews.com

Израиль влетит в "копеечку" из-за закрытия детсадов

Полное закрытие детских садов и школ в Израиле обойдется в 200-400 миллионов шекелей в день.

К такому выводу пришла главный экономист Министерства финансов Шира Гринберг, передает Ynet.

По ее словам, пребывание детей дома заставляет родителей брать отпуска и не выходить на работу. Это, в свою очередь, приносит экономический ущерб для производства и всей государственной экономики.

По данным Минфина, запрет на собрания с участием более 100 человек обойдется хозяйству от одного до трех миллиардов шекелей из-за отмены свадеб, спектаклей и других мероприятий.

На сегодняшний день ущерб от мер по борьбе с коронавирусом для израильской экономики оценивается в 14 млрд шекелей – в 1% валового национального продукта. По прогнозам экономистов, все может стать еще хуже – 2% и более, если эпидемия не будет пресечена.


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