К такому выводу пришла главный экономист Министерства финансов Шира Гринберг, передает Ynet.
По ее словам, пребывание детей дома заставляет родителей брать отпуска и не выходить на работу. Это, в свою очередь, приносит экономический ущерб для производства и всей государственной экономики.
По данным Минфина, запрет на собрания с участием более 100 человек обойдется хозяйству от одного до трех миллиардов шекелей из-за отмены свадеб, спектаклей и других мероприятий.
На сегодняшний день ущерб от мер по борьбе с коронавирусом для израильской экономики оценивается в 14 млрд шекелей – в 1% валового национального продукта. По прогнозам экономистов, все может стать еще хуже – 2% и более, если эпидемия не будет пресечена.