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Нетаниягу: нет причин штурмовать супермаркеты | Фото:13.03 18:10   MIGnews.com

Нетаниягу: нет причин штурмовать супермаркеты

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался убедить израильтян в том, что множество ограничений для борьбы с распространением коронавируса никак не повлияет на поставки продовольствия.

По его словам, у израильтян "нет причин штурмовать супермаркеты", передает The Times of Israel.

"Мы инвестируем значительные средства, чтобы увеличить темпы тестирования, снизить уровень заражения и, конечно, укрепить и защитить медицинские бригады, а также многое другое. У вас нет причин штурмовать супермаркеты. В общем, еды будет достаточно для предстоящего праздника", – сказал Нетаниягу.

По словам главы правительства, еженедельное заседание кабинета министров в воскресенье будет проходить в режиме видеоконференции.

"Мы являемся примером для граждан и надеемся, что каждый из вас будет действовать соответствующим образом", – добавил он.

Отметим, днем, 13 марта, стало известно, что израильтяне начали массово скупать продукты питания и первой необходимости. Среди товаров – туалетная бумага, сахар и соль.


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