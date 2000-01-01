Нетаниягу: нет причин штурмовать супермаркеты

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался убедить израильтян в том, что множество ограничений для борьбы с распространением коронавируса никак не повлияет на поставки продовольствия.
По его словам, у израильтян "нет причин штурмовать супермаркеты", передает The Times of Israel.
"Мы инвестируем значительные средства, чтобы увеличить темпы тестирования, снизить уровень заражения и, конечно, укрепить и защитить медицинские бригады, а также многое другое. У вас нет причин штурмовать супермаркеты. В общем, еды будет достаточно для предстоящего праздника", – сказал Нетаниягу.
По словам главы правительства, еженедельное заседание кабинета министров в воскресенье будет проходить в режиме видеоконференции.
"Мы являемся примером для граждан и надеемся, что каждый из вас будет действовать соответствующим образом", – добавил он.
Отметим, днем, 13 марта, стало известно, что израильтяне начали массово скупать продукты питания и первой необходимости. Среди товаров – туалетная бумага, сахар и соль.