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Финансовая комиссия приняла госбюджет на 2019 год | Фото: Pixabay13.03 09:38   MIGnews.com

Финансовая комиссия приняла госбюджет на 2019 год

Вечером в понедельник финансовая комиссия Кнессета утвердила проект государственного бюджета на 2019 год, после чего документ был передан на окончательное утверждение в Кнессете во втором и третьем чтениях.

Объем бюджета составит 479,6 млрд. шекелей, что на 4,3% больше в сравнении с бюджетом 2018 года и на 24,9% больше в сравнении с бюджетом 2015 года. Прогнозируемый рост экономики в 2019 году – 3,1%.

В обсуждении бюджета приняли участие более трети всех депутатов – 42 членов Кнессета, представляющие все парламентские фракции. Финансовая комиссия утвердила его, отклонив все оговорки оппозиции.

"Это хороший бюджет для общества и экономики. Бюджет имеет очень значительные надбавки к здравоохранению, образованию и соцобеспечению. Хотя этот бюджет не предлагает решений несколько вопросов, которые мы хотели бы затронуть, в нем заложены такие конкретные вещи, как увеличение бюджета здравоохранения, что является важными новостями. Хороший и прозрачный бюджет", - заявил глава финансовой комиссии Моше Гафни, который отказывался принимать бюджет до голосования по закону о призыве харедим.

Депутаты намереваются завершить второе и третье голосование по бюджету к вечеру среды и тем самым вложиться в крайние сроки, установленные до начала коалиционного кризиса.
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