13.03 09:16 MIGnews.com

В Израиле отменят фиксированные платежи

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Министр экономики Эли Коэн принял решение о том, что в Израиле будет запрещено взимание так называемых “фиксированных платежей”. Речь идет о строчке, появляющейся в практически всех счетах за потребление услуг - воды, газа, электричества и т.п.В каждом отдельном случае, как правило, взимается несколько десятков шекелей в месяц, которые в масштабах страны складываются в сотни миллионов.Коэн подписал приказ, согласно которому компании должны будут давать четкое объяснение каждой строчке в счете, в противном случае взимаемый платеж будет признан недействительным.Коэн заявил: Некоторые компании берут деньги с граждан, не предоставляя никаких услуг, и потому принято решение , согласно которому эта ситуация будет изменена”.По сообщению министерства экономики, “фиксированные платежи” отменят в течение ближайших пяти месяцев”.