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Кнессет принял закон об ограничении обращения наличных 13.03 13:30   MIGnews.com

Кнессет принял закон об ограничении обращения наличных

Минувшей ночью Кнессет принял во втором и третьем чтениях закон об ограничении использования наличных денег на территории Израиля.

Закон внесен на рассмотрение министром финансов Моше Кахлоном. Целью закона является борьба с черным рынком, экономической преступностью и отмыванием капитала.

Закон предусматривает следующие ограничения: использование наличных при одноразовых сделках не может превышать 11 тысяч шекелей. Министр финансов, по своему усмотрению, может снизить этот лимит до 6 тысяч через год.

В дополнение к этому сумма одноразовой сделки между частными лицами не может превышать 50 тысяч шекелей. Через год министр финансов, с одобрения комитета Кнессета по законодательству, сможет понизить эту сумму до 15 тысяч.

Согласно закону, в сделках, чья цена превосходит указанные ограничения, будет возможно оплачивать часть стоимости - до 10% наличными деньгами, но в сумме не больше устанавливаемого этим законом ограничения.

Ограничения в использовании наличных также распространятся на заработную плату, ссуды, подарки и пожертвования. Сумма денежного подарка наличными ограничивается 50 тысячами шекелей. Единственным исключением станет передача денег между близкими родственниками (за исключением зарплаты).

Нарушение указанных ограничений будет рассматриваться в качестве уголовного преступления, влекущего за собой административные штрафы и финансовые санкции. Любые трансакции свыше предписанного лимита граждане Израиля будут обязаны совершать посредством чеков, банковских переводов, кредитных и дебитных карточек. Относительно туристов закон устанавливает верхнюю границу в 55 тысяч шекелей наличными на приобретение товаров в Израиле.

Чеки, передаваемые от держателя к держателю более одного раза будут приравнены к наличным. Сумма оплаты такого рода чеками не может превышать 10 тысяч шекелей по сделке. В дополнение к этому, будет запрещено выписывать чеки, на которых не указаны имя и сведения о бенефициаре.

В дополнение к этому на три года от действия закона освобождаются сделки между гражданами Израиля и резидентами Палестинской автономии. Тем не менее, в случае, если сумма сделки превышает 50 тысяч шекелей, гражданин Израиля будет обязан сообщить о ней властям.

Закон вступает в силу в январе 2019 года. Первые девять месяцев нарушителей штрафовать не будут, но будут предупреждать.
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