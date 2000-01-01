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Intel купил израильскую фирму за 15 миллиардов 13.03 13:03   MIGnews.com

Intel купил израильскую фирму за 15 миллиардов

Израильские СМИ сообщают о крупнейшей сделке в истории израильского хай-тека.

Концерн Intel купил иерусалимскую фирму Mobileye за 15 миллиардов долларов.

Mobileye была создана профессором Амноном Шашуа и Зивом Авирамом в 1999 году.



Компания специализируется на создании систем помощи водителю и на системах автоматического вождения автомобиля. Продукты компании используются производителями автомобилей и она прямо конкурирует с такими гигантами, как Google, Apple and Tesla.

Акции компании торгуются на нью-йоркской фондовой бирже. Ее капитализация оценивается в 10.5 миллиардов долларов.

После первых сообщений о покупке, которые пока официально не подтверждены, стоимость акций компании подскочила на 30%.

В последние годы Intel и Mobileye тесно сотрудничали. Компании вошли в соглашение с B.M.W , согласно которому к 2021 году этим концерном будет создан автоматизированный автомобиль. Intel считает проект с B.M.W важнейшим направлением своего будущего развития, которые позволит ему снова выйти на первые места в хай-теке - после того, как менеджеры компании не смогли освоить рынок мобильных девайсов.
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