14.02 06:30 MIGnews.com

Мировой спрос на нефть под угрозой из-за коронавируса

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Мировой спрос на нефть резко снизится в первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса в Китае.Об этом свидетельствует отчет Международного энергетического агентства (МЭА)."Для всего 2020 года мы ухудшили наш прогноз на 365 тысяч баррелей в сутки – до 825 тысяч – самого низкого показателя с 2011 года", – сказано в документе.Вспышка коронавируса ударила по потреблению нефти в Китае. В первом квартале мировой спрос упадет на 435 тысяч баррелей в сутки."На мировой спрос на нефть существенное негативное влияние оказало распространение коронавируса и широкомасштабное замедление темпов роста экономики Китая. Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, что может стать первым квартальным снижением за более чем 10 лет", – добавили в ведомстве.