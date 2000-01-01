Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мировой спрос на нефть под угрозой из-за коронавируса | Фото:14.02 06:30   MIGnews.com

Мировой спрос на нефть под угрозой из-за коронавируса

Мировой спрос на нефть резко снизится в первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса в Китае.

Об этом свидетельствует отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

"Для всего 2020 года мы ухудшили наш прогноз на 365 тысяч баррелей в сутки – до 825 тысяч – самого низкого показателя с 2011 года", – сказано в документе.

Вспышка коронавируса ударила по потреблению нефти в Китае. В первом квартале мировой спрос упадет на 435 тысяч баррелей в сутки.

"На мировой спрос на нефть существенное негативное влияние оказало распространение коронавируса и широкомасштабное замедление темпов роста экономики Китая. Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, что может стать первым квартальным снижением за более чем 10 лет", – добавили в ведомстве.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:15
Израиль нанес удары по Дамаску  
07:10
Иран: убийство Сулеймани "освободит" Иерусалим
06:46
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:22
Похудевшая на 25 кг Кристина Агилера выпустила новый клип  
04:24
Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить на предметах
03:20
Ученые нашли гены ранее неизвестных предков человека
02:10
Калкин о Майкле Джексоне: мне больше нечего скрывать
00:30
Джонни Депп показал суду 87 видео нападений Эмбер Херд
23:21
Успешно испытан на людях робот-микрохирург MUSA
22:10
Все еще серьезнее: появились тревожные данные о коронавирусе
21:51
Глава Совета Самарии будет судиться с ООН
21:11
Помпео: ООН усиливает антиизраильский режим
21:00
Украинским школьникам предлагают уничтожить человечество
20:55
Ирак: новый обстрел военной базы США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus