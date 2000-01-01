13.02 19:18 MIGnews.com

Израиль сокращает добычу газа на месторождении Левиафан

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Компании Noble Energy придется сократить добычу газа на газовом месторождении Левиафан у побережья Израиля на 60%.Об этом в четверг, 13 февраля, сообщило Министерство энергетики.Причиной таких мер послужило расследование сбоя в энергоснабжении. Уточняется, что объем добычи газа будет сокращен до тех пор, пока не будут завершены все следственные действия.Отметим, что на этой неделе произошел сбой в электроснабжении на буровой установке. В результате операторы стали сжигать газ в целях безопасности.