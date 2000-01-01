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Израиль сокращает добычу газа на месторождении Левиафан | Фото13.02 19:18   MIGnews.com

Израиль сокращает добычу газа на месторождении Левиафан

Компании Noble Energy придется сократить добычу газа на газовом месторождении Левиафан у побережья Израиля на 60%.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщило Министерство энергетики.

Причиной таких мер послужило расследование сбоя в энергоснабжении. Уточняется, что объем добычи газа будет сокращен до тех пор, пока не будут завершены все следственные действия.

Отметим, что на этой неделе произошел сбой в электроснабжении на буровой установке. В результате операторы стали сжигать газ в целях безопасности.


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