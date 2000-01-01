Израиль переходит на смарт-платежи

Израильские магазины и сервисы переходят на новые технологии оформления сделок по платежным картам.
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на заявление Банка Израиля.
Так, 35,5% всех платежных терминалов поддерживают международный стандарт EMV, повышающий уровень защиты информации. В январе 7,3% транзакций были оформлены по новым технологиям, включающим бесконтактную авторизацию сделки или ввод секретного кода. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года.
На смарт-технологии уже перешли следующие компании: Zara, Decathlon, Delta и Opticana, начав использовать стандарт EMV досрочно. Новые терминалы считывают кредитку или дебетовую карту. Для осуществления платежа, превышающего 200 шекелей, покупателю нужно набрать код.