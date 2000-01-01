Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Израиль переходит на смарт-платежи | Фото:13.02 13:59   MIGnews.com

Израиль переходит на смарт-платежи

Израильские магазины и сервисы переходят на новые технологии оформления сделок по платежным картам.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на заявление Банка Израиля.

Так, 35,5% всех платежных терминалов поддерживают международный стандарт EMV, повышающий уровень защиты информации. В январе 7,3% транзакций были оформлены по новым технологиям, включающим бесконтактную авторизацию сделки или ввод секретного кода. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года.

На смарт-технологии уже перешли следующие компании: Zara, Decathlon, Delta и Opticana, начав использовать стандарт EMV досрочно. Новые терминалы считывают кредитку или дебетовую карту. Для осуществления платежа, превышающего 200 шекелей, покупателю нужно набрать код.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:38
Лондон: первый случай заражения Covid-19
14:26
Главный вопрос – порядок приоритетов
14:20
Миздрав: вода в мошаве Гадиш – небезопасна
14:06
Айзенкот и Рубинштейн - "рыцари власти"
13:46
Воздушный террор: новые взрывы над Эшколем
13:41
ХАМАС-Нетаниягу: мы вас искореним
13:28
Кац: приложу все усилия для возвращения израильтян из Японии
13:13
Мальчик погибший на самокате взял его под чужим именем
13:02
Владелец компании по уборке насиловал работниц
12:51
Гринблатт: ООН показала свой истинный "окрас"
12:34
Эвакуация с лайнера коронавируса: израильтяне в пролете
12:23
"История Нетаниягу закончилась, долго он не продержится"
12:18
Насралла занял место Сулеймани
12:08
Шакед о заявлениях Либермана: полная чепуха
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus