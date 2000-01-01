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flickr 14.02 04:27   MIGnews.com

Германия предоставила Ираку кредит в 500 млн евро

Германия подписала соглашение с Ираком в понедельник, 13 февраля, чтобы предоставить кредит в 500 млн евро ($ 530 млн) для финансирования инвестиций, направленных на восстановление иракской инфраструктуры, поврежденной в войне с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

Кредитная линия, самая большая предоставляемая Ираку, была обещана канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади год назад.

"Мы хотим помочь иракскому правительству восстановить общественную инфраструктуру таким образом, чтобы люди, которые были вынуждены бежать от терроризма, могли вернуться в свои дома", - сказал министр иностранных дел Зигмар Габриэль в заявлении.

"Группировка ISIS не может быть побеждена в одиночку. Привлечение инвестиций и обеспечение функционирования водных и энергетических поставок и транспортной системы необходимо, чтобы превратить эти города и районы в мирные, яркие и пригодные для жизни родные земли", - подчеркнул Габриэль
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