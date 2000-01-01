14.01 02:59 MIGnews.com

Nissan планирует выйти из альянса с Renault

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Автоконцерн Nissan Motor Co из Японии запланировал подготовку секретного плана выхода из альянса с французской компанией Renault. Такой сценарий является последствием побега бывшего главы обеих компаний Карлоса Гона из Японии в Ливан.Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.Сообщается, что Nissan планирует полностью отказаться от сотрудничества с Renault и в разработке автомобилей, и в их производстве.Эксперты пишут, что отношения двух автопроизводителей напротяжении 20 лет были и так "токсичными", а после ситуации с Гоном только ухудшились и подтокнули японскую сторону к решительным действиям.