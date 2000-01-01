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ПА начала выплачивать долги по электроэнергии Израилю | Фото:13.01 10:30   MIGnews.com

ПА начала выплачивать долги по электроэнергии Израилю

Палестинская администрация начала погашать свой долг перед Электрической компанией Израиля (ЭКИ), полачивая счет за электроэнергию в размере 1,8 миллиарда шекелей (519 миллионов долларов).

На прошлой неделе в понедельник утром Решет Бет сообщила, что ПА начала выплату в размере 700 миллионов шекелей (202 миллиона долларов) в компанию.

До настоящего времени только 10% от суммы платежа, то есть, 70 миллионов шекелей (20 миллионов долларов США), было переведено из ПА. Ожидается, что оставшиеся 630 миллионов шекелей будут переданы в ЭКИ на этой неделе.

Источники в ПА, цитируемые Reshet Bet, сообщили, что, хотя сокращение долга и открытие новой электростанции улучшит электроснабжение ПА, особенно в городах Рамалла и Вифлеем, перебои в подаче электроэнергии вероятно, будет продолжаться, особенно в Вифлееме.

На прошлой неделе десятки жителей ПА протестовали после отключений электроэнергии в этом районе.

Три месяца назад ЭКИ предупредила электрическую компанию ПА о том, что из-за долга, поставки электроэнергии будут прекращены на два часа в день. Месяцем ранее, сообщалось, что компания отключит ряд населенных пунктов от электроснабжения из-за неоплаченного долга.

Тем не менее, лишь несколько районов пострадали от двухчасового отключения.


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