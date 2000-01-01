13.01 10:25 MIGnews.com

Как снять пенсионные накопления

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Начиная с 2008 года, на все пенсионные программы, в том числе и на те, которые позволяли забрать деньги одной суммой, действуют такие же правила, как и на пенсионные фонды: пенсия выплачивается помесячными платежами и как правило, при снятии денег одной суммой, накопления облагаются 35% налогом.Ввиду постоянных изменений в законах о налогообложении, принятие решений, связанных с налогами и пенсионными программами, требует исключительно высокой степени профессионализма и информированности.Как правило, цель пенсионных накоплений обеспечить нам достойную старость при помощи ежемесячных выплат из пенсионного фонда, который мы копим многие годы.По словам Александра Гальперина, аккредитованного мин. финансов специалиста в пенсионной области, а также партнёра в компании «Сиим ле-Рофе», в следующих случаях средства могут быть освобождены от налога:1) Самый простой способ снять компенсации (пицуим), освобожденные от налога, до размера оклада за каждый год работы, но не более максимума установленного налоговыми органами в размере 12,380 шекелей (на 2019 год). Необходимо брать в расчёт, что пенсия значительно уменьшится, а также уменьшится налоговая льгота, которую можно получить на пенсионные выплаты.2) Накопленные отчисления (тагмулим) до 2000 года.3) В связи с гуманитарной ситуацией, по решению и определению налоговых органов.4) Освобождение от налога при снятии накоплений в пенсионном возрасте (67 лет для мужчин и женщин) когда все накопления не превышают 93,748 шекелей (на 2019 год). Обратите внимание, что в случае, если накопления превышают сумму, определённую налоговыми органами, то налогом в 35% будут облагаться все накопленные средства, а не только сумма превышающая установленный максимум. Пример: все накопленные пенсионные средства составляют 100,000 шекелей (не включая пицуим), то облагаться налогом будут все 100,000 шекелей, а не только разница в размере 6,252 шекеля.5) Если по достижении пенсионного возраста накопленные отчисления позволяют получить ежемесячные пенсионные выплаты выше минимальной суммы в размере 4,512 шекелей (на 2019 год), то разницу можно использовать, чтобы получить её в виде единовременной выплаты. Например: Давид, достигнувший пенсионного возраста и имеющий пенсионные накопления позволяющие получать пенсию в размере 7,000 шекелей имеет возможность уменьшить ежемесячные выплаты до 4,512 шекелей, а разницу получить в виде единоразовой выплаты.6) Если у нас нет сбережений, превышающих 4,512 шекелей (минимальная сумма пенсии), и мы по-прежнему заинтересованы в единовременной выплате, пенсионный фонд позволяет нам использовать до 25% пенсии, которую мы получаем за первые пять лет. Например, вместо пенсии в размере 4,000 шекелей мы получим 3,000 шекелей в течение пяти лет и единовременную выплату около 60,000 шекелей.Важно знать, что при выходе на пенсию существует множество нюансов, если ситуация не однозначная, то следует обратиться к специалисту и сэкономить значительную сумму, как это сделал Яков, который сделал алию 12 лет назад, сейчас ему 67 лет, накопленные средства в пенсионном фонде составляют 200,000 шекелей (вместе с пицуим). Яков решил, что пенсионная выплата около 1,000 шекелей в месяц из накопленных средств его не устраивает и захотел снять всё сразу. Яков обратился в пенсионную компанию и получил выплату пицуим около 80,000 шекелей, на остаток 120,000 шекелей ему сообщили о необходимости заплатить налог 35%, что составило 42,000 шекелей.После того, как Яков пришёл на личную консультацию, был произведён анализ пенсионных программ с акцентом на налоговые аспекты и изучение имеющихся возможностей. На всех этапах Яков получил профессиональное сопровождение по всем вопросам и в результате удалось сэкономить выплату налога в размере более 32,000 шекелей.Александр Гальперин возглавляет проект "Сиим ле-Оле", специально созданный отдел как для новых репатриантов, так и для репатриантов со стажем. Помимо предоставления уникальных условий, он лично сопровождает своих клиентов на родном языке и постоянно находится с ними на связи в любое время.Электронная почта: office@halperin-ins.co.ilКомпания «Сиим ле-Рофе» расположена в Ришон ле-Ционе по адресу Моше Леви 11 (здание UMI).Консультации на русском языке ведутся по предварительной записи в городе Реховот, по адресу Меир Вайсгаль 2 (парк ха-мада, рядом со станцией поезда).