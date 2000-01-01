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Flickr.com 13.01 10:14   MIGnews.com

Американские СМИ запустили счетчик трат на охрану Трампа

Американское информагентство Bloomberg запустило электронный счетчик, который ведет подсчет сумм, выделяемых властями Нью-Йорка на обеспечение безопасности избранного президента страны Дональда Трампа.

На данный момент счетчик показывает более $32 миллионов. По некоторым данным, к инаугурации будущего главы государства эта цифра превысит $35 млн, передает “Федеральное агентство новостей”.

Основная часть этих расходов связана с дежурствами сотрудников городской полиции рядом с Trump Tower на Манхэттене. Журналисты подсчитали: власти Нью-Йорка, где живет Трамп до переезда в Белый дом, тратят до $500 тыс. в день на охрану будущего президента.

Охрану Trump Tower и регулирование движения вблизи него ежедневно осуществляют более 50 сотрудников полиции.
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