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Бесплатный транспорт в шабат: Бат-Ям против инициативы | Фото:12.12 08:47   MIGnews.com

Бесплатный транспорт в шабат: Бат-Ям против инициативы

Городской совет Бат-Яма решил не присоединяться к запуску бесплатного общественного транспорта в шабат.

Только четыре члена горсовета, среди которых представители партий Мерец и НДИ, поддержали инициативу, а остальные 17 выступили против, передает The Times of Israel.

"Какая ошибка со стороны Бат-Яма! Возможно, это место больше всего нуждается в этих линиях. Это удар для жителей. Даже в Бат-Яме в конце концов будет общественный транспорт", – сказал лидер Мерец Ницан Горовиц.

Напомним, что бесплатный транспорт в выходные впервые запустили 22 ноября. Маршруты проходят через следующие города: Тель-Авив, Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон. Из-за большого потока людей, желающих воспользоваться автобусом, было решено увеличить количество рейсов, а также расширить некоторые направления.


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