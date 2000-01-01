Бесплатный транспорт в шабат: Бат-Ям против инициативы
Городской совет Бат-Яма решил не присоединяться к запуску бесплатного общественного транспорта в шабат.
Только четыре члена горсовета, среди которых представители партий Мерец и НДИ, поддержали инициативу, а остальные 17 выступили против, передает The Times of Israel.
"Какая ошибка со стороны Бат-Яма! Возможно, это место больше всего нуждается в этих линиях. Это удар для жителей. Даже в Бат-Яме в конце концов будет общественный транспорт", – сказал лидер Мерец Ницан Горовиц.
Напомним, что бесплатный транспорт в выходные впервые запустили 22 ноября. Маршруты проходят через следующие города: Тель-Авив, Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон. Из-за большого потока людей, желающих воспользоваться автобусом, было решено увеличить количество рейсов, а также расширить некоторые направления.