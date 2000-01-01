13.09 00:09 MIGnews.com

Uber сокращает штат из-за катастрофических убытков

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Uber объявил о новом этапе сокращений рабочего персонала ради снижения расходов после серьезных финансовых потерь.Калифорнийская Uber Technologies лишится 435 сотрудников в своих инженерных подразделениях – около 8% рабочей силы. Эта новость последовала за потерей 400 рабочих мест в сфере маркетинге в конце июля. Тогда исполнительный директор Дара Хосровшахи заявила, что и большие команды могут выполнять "посредственные задачи и достигать таких же результатов". Uber показал катастрофические убытки во втором квартале в размере 4 млрд фунтов в августе.Компания также продемонстрировала скачок в расходах на исследованиях и разработках автопилотируемой машины. В настоящее время акции компании подешевели на 25%.